Billeder: Bilbrand undersøges som påsat

Det bekræfter vagtchefen over for sn.dk.

Klokken 04.17 natten til lørdag fik Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en melding om, at der var sket en bilbrand på Otterupvej i Næstved.

Politiet arbejder ud fra en teori om, at branden kan være påsat, og hvilket yderligere undersøgelser skal klarlægge.

Ingen kom til skade som følge af branden.

Et røgdykkerhold fik hurtigt ilden under kontrol, men den lille Toyota Yaris stod ikke til at redde, til gengæld blev skaderne på en anden Toyota, der holdt ved siden af begrænset til en del smeltet plastik, en ødelagt dør og noget svedent maling, skader opstået af den kraftige strålevarme.

Politiet hører gerne fra vidner, der kan have set eller hørt noget.