- Vi handler mere velovervejet og viser os færre gange i Bilka, fortæller Peter Høgh om tiden under og efter corona.

Bilka efter corona: Vores indkøbsvaner er ændret markant

Næstved - 14. juni 2020 kl. 07:42 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Varehuschef Peter Høgh kommer aldrig til at glemme onsdag den 11. marts, den aften statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned for at beskytte befolkningen mod masseudbrud af Covid-19.

- Jeg sad i sofaen sammen med min kone, og straks efter talen var det bare ud af døren og ud i Bilka. Det skete med ordene »hej, hej, jeg aner ikke hvornår du ser mig igen«, fortæller Peter Høgh.

Den aften hamstrede kunderne toiletpapir, gær og dagligvarer til en længere isolation og Peter Høgh ringede rundt til stribevis af medarbejdere for at kalde dem på arbejde.

- Nogle kom i joggingtøj, cheferne blev sendt i kassen og slagterne ned i frugt og grønt. Det var vildt, men det lykkedes, fortæller den 48-årige topchef.

BilkaToGo gik amok Corona-krisen fik også Bilkas dagligvarebestillingen på nettet, BilkaToGo, til at gå amok, da mange ikke turde bevæge sig udenfor hoveddøren og i stedet bestilte varerne til afhentning udenfor varehuset.

- BilkaToGo tog et kvantespring og har faktisk holdt ved. Det er en tydelig tendens, flere bestiller deres dagligvarer på nettet og jeg er især imponeret over, at mange ældre har taget det til sig. På den konto tror jeg vi er sprunget et par år frem i den teknologiske udvikling, siger Peter Høgh.

Corona-krisen gav sig også udslag i, at non-food, altså tøj, isenkram og andet, der ikke kan spises, stoppede helt op fra den ene dag til den anden. Der er også blevet længere mellem kunderne. Til gengæld handler de mere, når de kommer.

- Jeg talte forleden med et ældre ægtepar, der bor på en gård lidt udenfor Næstved. Tidligere handlede de i Bilka mindst et par gange i ugen. Nu handler de kun én gang i ugen, til gengæld foregår det mere planlagt og velovervejet end tidligere. Det er en anden tydelig tendens vi har set under corona-tiden, siger Peter Høgh, der tiltrådte som varehuschef i september sidste år.

17 maratonløb Nu er han rykket tilbage til hjembyen efter en lang karriere, der begyndte med fire år som befalingsmand på Garderhusarkasernen i Næstved. Efter endt udstationering på Balkan, var det tid til forandring og Peter Høgh bankede på hos den lokale Bilka for at spørge om de kunne bruge en mand af hans kaliber.

Det kunne de godt og Peter Høgh blev ansat som service-, drifts- og salgsleder i Bilka Næstved og har siden gjort karriere som varehuschef i Føtex i Nykøbing Falster, Bilka i Slagelse og senest i Bilka i Hundige.

Nu har han ansvaret for byens største butik med 12.000 kvadratmeter salgsareal, 450 medarbejdere og tre millioner arbejdstimer. Fritiden foregår iført løbesko med 17 maratonløb på CV'et.