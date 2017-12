Politiet fandt blandt andet et koben og flere lommelygter i den stjålen bil. Foto: Foto: Christian Winnem

Biljagt i stjålen bil afslørede luskede motiver

Næstved - 08. december 2017 kl. 10:18 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De havde mere på samvittigheden end en stjålen bil.

De to 20-årige mænd, som natten til onsdag i en stjålet bil blev jagtet gennem Fensmark, lå også inde med tyvekoster.

I første omgang var politiet nødt til at løslade de to mænd efter endt afhøring onsdag og udstyret med en sigtelse for brugstyveri.

Men i bilen fandt politiet et koben, arbejdshandsker og flere lommelygter, hvilket godt kunne få en til at tro, at de også stjal andet end biler.

I bilen var der da også to mobiltelefoner, et pas som ikke tilhørte de to mænd, en Bose højttaler og et par badesko.

Føreren, som havde narko på sig, fik taget en narkotikatest. Han blev testet positiv og blev siden også sigtet for at køre bil, selv om han var påvirket af euforiserende stoffer.

Umiddelbart var meldingen fra politiet, at begge de unge mænd var uden fast bopæl. Den ene var tilknyttet en institution i Faaborg på Fyn, mens den anden mand var her fra området.

Politiet fandt dog frem til den lokale 20-åriges nuværende bopæl og ransagede onsdag det pågældende værelse.

Her fandt politiet to 48 tommers fladskærme, en bærbar computer og en låst Iphone. Den 20-årige erkendte, at han godt vidste at varerne var stjålet, da han købte dem. Han er nu sigtet for hæleri.

