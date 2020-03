Se billedserie Udstillingen skal udvides med 400 kvadratmeter her.

Send til din ven. X Artiklen: Bilhus udskyder ombygning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bilhus udskyder ombygning

Næstved - 29. marts 2020 kl. 18:51 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu et bilmærke giver behov for mere plads til at udstille biler på, men udbygningen er udskudt til senere på året.

Ved årsskiftet overtog Henrik Hansen Automobiler den lokale forhandling af Opel, og for at få plads til udstilling af både Peugeot, Citroên og Opel indendørs, skal bilhuset udvides med 400 kvadratmeter. Det var planen, at ombygingen skulle gå i gang her til april, men den er nu udskudt.

Ud over hovedafdelingen i Næstved har Henrik Hansen Automobiler også en afdeling i Vordingborg, hvor man netop nu er i gang med at få bygget et nyt bilhus.

- Og entreprenøren har ikke folk nok i øjeblikket til, at de kan være i gang begge steder på en gang, siger medejer af bilhuset Frederik Hansen. Bilhuset i Vordingborg står færdigt til efteråret, så senest der kan udvidelsen i Næstved gå i gang.

Bilhuset inddrager en del af den nuværende kundeparkering til udvidelsen, og er så til gengæld ved at klargøre et område ved siden af post Nord til nye kundeparkeringspladser.

Det lokale bilhus har altid mellem 60 og 80 nye biler udstillet samt 30-40 brugte biler på lager.