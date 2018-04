Den 22-årige mekanikerlærling Natalie Louise Jørgensen har modtaget et legat for sin fine indsats hos Peugeot i Næstved. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Bildoktor vil bekæmpe fordomme

Næstved - 17. april 2018 kl. 11:13 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er du syg, tager du til lægen, og er din bil syg, sender du den til en mekaniker.

En bil kan fejle mange ting, ondt i karburatoren, svigtende bremser eller problemer med styringshjulet. Alle de sygdomme kan doktorerne på værkstedet reparere, og det vil 22-årige Natalie Louise Jørgensen være den bedste til.

Natalie Louise Jørgensen er i lære som mekaniker, men hun beskriver sig selv som en bildoktor. Hun får en syg bil ind på værkstedet og efter at have stillet en diagnose, reparerer hun den og sender den rask hjem igen.

Natalie Louise Jørgensen er student fra HHX i Næstved og havde egentlig planer om at blive jurist eller journalist. De planer ændrede sig dog, da hendes lillesøster kom hjem med en mekaniker-kæreste.

Natalie Louise Jørgensens bil havde problemer med styringshjulet, og da hun i samarbejde med mekanikeren skiftede det, blev der tændt en gnist.

- Jeg fiksede noget. Det var fedt at få noget til at gå fra, at det var ødelagt til, at det virkede, fortæller bildoktoren.

Efter det droppede hun drømmen om kontoret ud med et værksted.

Kvindelige mekanikere er der ikke mange af, og Natalie Louise Jørgensen er da også den eneste af sin slags på Peugeots værksted i Næstved. Det er dog ikke noget, der skræmmer hende, selvom der nogle gange kan gå lige lovlig meget drengehørm i den.

Hun fortæller, at hun ofte er udsat for, at kunder ikke kan forstå, hvorfor en kvinde tager imod deres bil.

- Det gør bare, at jeg endnu mere vil vise, at jeg godt kan, fortæller Natalie Louise Jørgensen, som ikke vil lade sig stoppe af fordomme.

Den 22-årige mekaniker bor i et rækkehus i Menstrup, selvom hun er i lærer på Peugeot-værkstedet i Næstved. Det er billigere at bo i Menstrup frem for Næstved, og hun kan ikke overraskende godt lide at køre bil - så transporttiden er ikke en hindring.

Natalie Louise Jørgensen er ikke typen, der råber op. Hun gør stille og roligt sit arbejde, og det arbejde gør hun godt. Hun gør det faktisk så godt, at hun nu har modtaget Industri- og Håndværkerforeningen i Næstveds studielegat, hvor hun beskrives som en »stille fighter«.

- Jeg er utrolig glad for anerkendelsen, for det er med til at vise, at jeg faktisk gør det godt. Både her på min læreplads og på mit studie, fortæller Natalie Louise Jørgensen.

Når hun til næste sommer er færdig med sin uddannelse, håber Natalie Louise Jørgensen at kunne fortsætte med at arbejde på værkstedet. Der er dog visse bekymringer med det arbejdsmarked, hun er på vej ud til.

- En del her på værkstedet er ret nedslidte, så jeg tror ikke, jeg kan blive ved med at løfte på alle de tunge ting, forklarer hun.