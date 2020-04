Se billedserie Af endnu ukendte årsager endte bilen inde i skuret/garagen, hvor flere beboere har cykler og andre ting opbevaret. Fotos: Mia Than West

Bil brager ind i garage

Næstved - 24. april 2020 kl. 12:28 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af endnu ukendte årsager bragede en bil fredag formiddag direkte ind i et skur/garage på Lupinvej i Næstved. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning fik meldingen klokken 10.40 om to fastklemte personer.

Den kvindelige fører af bilen og hendes mand samt deres to små børn var alle kommet ud af bilen, da Sjællandskes reporter ankom. To politibetjente afhørte parret, og især kvinden var noget chokeret efter uheldet. Hun sad på jorden og kiggede sig omkring, mens hun vuggede autostolen frem og tilbage.

Ingen er kommet alvorligt til skade ved uheldet, fortæller vagtchefen hos Sydsjællands og Lolland-Falster Politi.

- Der er en bil, der er kørt ind i et skur eller garage. Man skulle have noget assistance for at komme ud, men der er ingen personskade, fortæller vagtchef Lars Westerweel.

Et ordentligt brag Flere beboere bruger skuret til opbevaring af cykler og andre ting - blandt andre Jeppe Ditlevsen, der stod inde i skuret, da uheldet skete. Han var ved at låse sin cykel op for at køre til lægen.

- Pludselig lød der et ordentligt brag, og så holdt bilen der. Jeg blev lidt forskrækket og blev stående, for jeg kunne ikke komme ud på grund af bilen, fortæller han.

Jeppe Ditlevsen stod i venstre side af skuret og blev heldigvis ikke ramt af noget. Det var først, da to betjente ankom til stedet, at han kom ud.

- Jeg var bange for at få noget ned over mig. De bad mig om at kravle ud, så jeg måtte kravle hen over bilen, forklarer han.

Bil påkørt Katrine Frederiksen bor også i ejendommen på Lupinvej og havde sin bil parkeret på parkeringspladsen. Den blev ramt at den vildfarne bil og har fået en del buler og skræmmer ved påkørslen.

- Jeg hørte ingenting, men jeg så indsatslederens bil fra min altan. Jeg tænkte, hvad sker der og gik så ned for at kigge. Så så jeg bilen. Det er da ærgerligt, men det kan laves, siger Katrine Frederiksen, der har købt bilen for omkring to uger siden.

Politiet skal nu undersøge nærmere, hvordan bilen kunne ende i garagen. Og beboerne skal have fat i deres forsikringsselskaber for at få erstattet det ødelagte.