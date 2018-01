Der er normalt meget trafik af mennesker foran Kvicklys indgang på Kvægtorvet, og det var lidt af et mirakel, at ingen blev ramt af den vildfarende bil. Foto: Anna C. Møhl

Bil bragede ind i Kvickly: Behandles som færdselsuheld

Næstved - 26. januar 2018 kl. 08:51 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver en sag for bilistens forsikringsselskab, at det ellers spritnye indgangsparti til Kvickly på Kvægtorvet onsdag blev godt og grundigt ødelagt efter en noget alternativ parkering.

Det var en 79-årig kvinde fra Næstved, som sad bag rattet i personbilen, der bragede direkte ind i svingdøren. Det skete, fordi hun tog fejl af pedalerne.

- Sagen behandles nu som et almindeligt færdselsuheld. Der skete heldigvis ingen personskade, og der var ingen tegn på, at kvinden var påvirket af alkohol, fortæller Peter Larsen fra lokalpolitiet i Næstved.

Trods den voldsomme medfart, bliver det ikke nødvendigt at udskifte hele indgangspartiet. Der skete således kun skade på glasset, oplyste varehuschef Kenneth Wiesmach til Sjællandske. Han fortalte også, at kvinden blev hentet af et familiemedlem efter uheldet.

Det er kun et halvt år siden, at Folketinget vedtog nye regler for fornyelse af kørekort. Tidligere skulle der en lægeattest til, når kortet skulle fornys efter en bilists 75 års fødselsdag, men sådan er det ikke længere.

I stedet fornys kørekortet uden lægeattest på Borgerservice for 15 år ad gangen. Det er op til lægerne at reagere, hvis de vurderer, at en patient ikke længere er egnet til at have kørekort.

