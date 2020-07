Politiet beslaglagde onsdag aften den tredje bil på under en uge.

Bil beslaglagt på stedet

Det skete i weekenden, mandag aften og igen onsdag aften, at en mand fik beslaglagt sin bil på stedet.

I weekenden gjaldt det en tunet bil beslaglagt under gaderæs, og mandag aften en 25-årig mand, der gentagne var taget for at køre uden førerret.