Se billedserie - Jeg giver ejerskabet af denne robot videre til Næstved. Det er en god robot, den skal beskytte byen, siger den verdenskendte graffitikunstner Zedz.

Send til din ven. X Artiklen: Big boy beskytter byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Big boy beskytter byen

Næstved - 13. juni 2021 kl. 16:03 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

If you can dream it, you can do it. Og om ungdomsskoleleder i Næstved Claus Michael Pedersen, kan drømme.

Denne lørdag manifisteres den idé, han en nat skrev ned og her står den verdenskendte graffitikunstner Zedz fra Amsterdam, og sætter solidt punktum for 10 dages Kunstby Festival.

Og byen får tilmed »a good robot« forærende.

- Jeg giver ejerskabet af denne robot videre til Næstved. Det er en god robot, den skal beskytte byen, siger Zedz fra stilladset omkring den ca fire meter høje robot. I Holland er der en lang tradition for grafitti, hvor det i øvrigt er en meget anerkendt kunstart.

Selv har Zedz interesseret sig for grafitti, siden han var 14 år og i dag er hans hobby hans profession.

Den 50-årige kunstner er især kendt for at indarbejde typografiske og geometriske teknikker i sine værker, der omfatter alt fra malerier til computergrafik og skulpturer, hvilket han har rejst med over hele verdenen. Og nu også i Næstved.

Imidlertid har han ikke flere ord.

- Jeg kunne ikke længere kun udtrykke mig med ord, så jeg begyndte på at lave en robot, siger Zedz og fortæller, at folk hurtigt blev vilde med robot-ideen.

- Det tog fart gennem mit netværk i byen, og det spredte sig over Europa og siden ud til hele verdenen.

- Nu får Næsteved denne Big boy, pointerer Zedz.

At blive set Efterfølgende taler den kendte saxofonist Thomas Agergaard om det at blive set, som noget af det vigtigste.

- I har sat vores by på pæle. Man kan se vores by fra New York til Säo Paulo. Fra Godthåb til Cape Town og Berlin. Det er for vildt, siger han henvendt til Claus Michael Pedersen og William Hjort, der er kurator for Næstved Kunstby.

De to har gennem 10 år trukket internationalt anerkendte kunstnernavne til at udsmykke gavle i Næstved by.

- Næstved Kunstby maler sig ind i historien og giver håb og glæde til alle.

- Det handler om frihed i ord, pen og tone. At du er bedst som netop den, du er. At være sammen om at være dem, vi er - som dem vi er, påpeger Thomas Agergaard.

relaterede artikler

Hvad synes du? 13. juni 2021 kl. 16:06

Symbiotisk med individuel lyd og maling 13. juni 2021 kl. 16:00