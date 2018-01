Big Fat Snake drager nu ud på den sidste tur. Illustration: Grønnegades Kaserne Kulturcenter

Big Fat Snake runder af i Næstved

Næstved - 03. januar 2018 kl. 20:22 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det populære band med den karismatiske forsanger Anders Blichfeldt har offentliggjort, at de stopper med at turnere. Open Air i Næstved med Big Fat Snake fredag 15. juni bliver derfor pludselig en del af bandets afskedsturné »Sidste Runde«.

Når Big Fat Snake går på scenen på Lave Ridebane på Grønnegades Kaserne Kulturcenter under Næstveds sommerhimmel, er der som regel garanti for fest og gang i den, og glæden blandt bandets trofaste fans er altid stor til deres koncerter. Ved koncerten15. juni vil der dog utvivlsomt også blive knebet en tåre eller to, da koncerten nu er blevet en del af orkestrets afskedsturné »Sidste Runde«. De fem medlemmer, Pete Repete, Asger Steenholdt, Anders Blichfeldt, Morten »Jay« og Jens Fredslund, vil i fremtiden fokusere på andre projekter og ikke mindst bruge mere tid på familie og fritid.

- De 28 år i en turbus har skabt tætte venskaber mellem os og vores familie. Vi vil stadig mødes og jamme en gang i mellem, for musikken er stadig vigtig for os alle. Vi glæder os til at give publikum alt, hvad vi har i os en sidste gang og sige tak for denne gang med fuld skrald, siger Anders Blichfeldt.

Leder af Grønnegades Kaserne KulturcenterJohn Nørbjerg er selvfølgelig glad for, at Næstved er en af de allersidste chancer for at opleve Big Fat Snake. Han kalder det en rigtig stor og nostalgisk oplevelse.

Grønnegades Kaserne Kulturcenter, der er arrangør af de to Open Air i Næstved med henholdsvis Queen Machine 14. juni og Big Fat Snake 15. juni, melder om stor interesse for koncerterne, men der er stadig ledige billetter.

