Karen Delfs, biblioteks- og borgerservicechef i Næstved Kommune, er særdeles glad for, at hendes personale fra på fredag ikke længere skal tjekke coronapas, når borgerne ankommer til bibliotekerne. Der skal dog stadig udføres en daglig stikprøvekontrol. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Bibliotekschef jubler: - Nu skal vi ikke længere være politibetjente

Næstved - 18. maj 2021 kl. 12:03 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Samtlige partier i Folketinget - med undtagelse af Nye Borgerlige - har vedtaget, at landets biblioteker fra på fredag ikke længere skal tjekke borgere for coronapas ved indgangen. Det vækker stor glæde hos Karen Delfs, biblioteks- og borgerservicechef i Næstved Kommune.

- Jeg synes, det er rigtig dejligt. Det står i vores formålsparagraf, at bibliotekerne skal have fri og lige adgang for alle. Det bliver meget nemmere nu, og nu skal vi ikke længere være politibetjente ved indgangen, siger hun.

Folk går grassat Glæden i Næstved er ekstra stor på baggrund af flere ubehagelige situationer den seneste tid, hvor personalet er blevet overfaldet verbalt, når de har skullet tjekke coronapas.

- 90 procent opfører sig pænt, men der er et sted mellem 5 og 10 procent, som går grassat. De bliver aggressive og kalder medarbejderne for røvhuller eller siger, at vi har genindført jødepasset, og at vi er nazi-tilhængere, fortalte Karen Delfs i sidste uge i Sjællandske.

Det var især på lokalbibliotekerne, at den var gal. To gange skete det i Fuglebjerg, hvor det for en uge siden endte med, at personalet måtte låse døren og tilkalde politiet efter en stor konflikt med en kvindelig låner. Også i Fensmark var den gal, da en mand, efter at være blevet afvist ved døren, vendte tilbage og begyndte at filme medarbejderen, som efterfølgende var så ramt af episoden, at hun blev sygemeldt.

Skal udføre stikprøver Ifølge Karen Delfs har der ikke været lige så ubehagelige hændelser den seneste uge, og hun regner også med, at den nye regel vil være med til at sætte en stopper for det.

- Det er især kontrollen ved indgangen, der har været en torn i øjet for mange, forklarer bibliotekschefen, hvis personale dog ikke helt slipper for coronapasset endnu.

Således har politikerne besluttet, at der én gang dagligt skal udføres stikprøvekontroller af alle tilstedeværende. Man skal nemlig stadig have et coronapas for at være på biblioteket.

- Vi er glade for, at det er blevet sådan, for grundlæggende er vi en tillidsbaseret organisation. Hvordan vi vil håndtere stikprøvekontrollen, ved jeg ikke endnu, for det hele er så nyt. Vi har lige nået at ansætte en håndfuld vager på deltid, som skulle have stået i døren og tjekket pas. Det bliver nok dem, der får opgaven, men hvordan vi konkret griber det an, og hvad de ellers skal lave, har vi ikke taget stilling til endnu.

Nu gives der bøder Karen Delfs slutter af med at huske borgerne på at aflevere de materialer, de har lånt under eller inden nedlukningen. Biblioteket er nemlig nu begyndt at udskrive bøder for for sene afleveringer.

- Man har kunnet aflevere materiale under hele perioden, men vi har ikke givet bøder. Det er vi begyndt på nu, og alle har også fået et varsel om det. Man behøver ikke komme ind på selve biblioteket for at gøre det - på Næstved Bibliotek hænger der for eksempel en kasse på døren til aflevering, siger Karen Delfs.

Næstved Kommune har biblioteker i Næstved, Fuglebjerg, Fensmark, Glumsø og Tappernøje.

