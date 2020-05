Hvis man har reserveret materialer til biblioteket inden coronakrisens udbrud, kan de nu afhentes. Sidste frist er 25. maj. Har man bøger, der skulle have været afleveret i perioden 12. marts til 7. juni, slipper man for gebyr. Illustration: Næstved Biblioteker

Bibliotekerne åbner igen- men ikke som normalt

Næstved - 17. maj 2020 kl. 06:15 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kulturministeriet og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række retningslinjer for den gradvise genåbning af landets biblioteker, hvor der tages hensyn til borgerne og personalets sikkerhed. Og på baggrund af disse åbner alle bibliotekerne i Næstved Kommune igen mandag den 18. maj.

Det betyder, at borgerne igen kan komme og finde bøger på biblioteket, ligesom man kan få hjælp af en kulturformidler. Der åbnes også for reservation af materialer - også fjernlån fra andre biblioteker.

Tidsbegrænset ophold På lokalbibliotekerne må man kun opholde sig på biblioteket for at aflevere og låne biblioteksmaterialer. Her kan der maksimalt være 10 borgere på samme tid. På Næstved Bibliotek er der ikke begrænsning på antal borgere.

Dog må man her højst opholde sig i biblioteksrummet i 20 minutter, og det er ikke tilladt at tage "længerevarende eller siddende ophold". Derfor er det heller ikke muligt at læse aviser eller tidsskrifter.

Borgerservice stadig lukket Biblioteket understreger vigtigheden af at holde afstand til hinanden og til medarbejderne. Kulturformidlerne vil være til stede, og de vil cirkulere rundt i synlige t-shirts, så borgerne kan finde dem. Der er mulighed for at spritte hænder af flere steder i rummet. Toiletterne på biblioteket kan ikke benyttes.

Ved genåbningen fastholdes for det meste de gamle åbningstider. Næstved Bibliotek har åbent mandag til torsdag mellem 10 og 17 samt fredag klokken 10 til 15. Der er lukket i weekenderne.

Lokalbibliotekerne i Glumsø, Fensmark og Fuglebjerg holder åbent som sædvanligt. Korskilde Bibliotek har åbent mandag, onsdag og fredag fra 9 til 13. Indtil videre er der lukket for den selvbetjente åbningstid alle steder, ligesom Borgerservice heller ikke åbner endnu. Der skal man fortsat henvende sig telefonisk.