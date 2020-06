Bevaringsværdigt pakhus skal rives ned: Havnen mangler plads

- Det er altid ærgerligt at afvikle havnen efter salami-metoden. Men vi må tage hensyn til, at havnens kunder mangler plads og ikke har tid til at vente på at havnen flytter ud af byen. Derfor har vi givet tilladelse til nedrivning, siger Tina Højlund Pedersen.