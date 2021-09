Se billedserie Per Gothenborg er den senest ankomne i flokken af fodboldglade motionister i HG. Han har senest spillet bold i Fremad Valby og nyder to gange ugentlig træning.

Bevæg dig for livet: Fodboldfitness er vejen til nye venner

Næstved - 02. september 2021 kl. 21:14 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Skyd. Nej vent. Spil nu for helvede den bold...

Der bliver ikke sparet på gloserne og de mange god råd til medspillerne, når pensionisterne i HG giver den gas to gange om ugen.

Konceptet hedder »Ståfodbold« og begyndte for fem år siden. Det er skideskægt. Så skægt at DGI og DBU en lang række organisationer i næste uge søsætter en landsdækkende kampagne for at få flere med i legen med den lille runde.

Senest tilkomne i flokken af pensionister, der befolker kunstgræsset i Herlufsholm, er 67-årige Per Gothenborg. Han kommer fra Fredensborg og har senest spillet bold i Fremad Valby. Nu er han flyttet til Næstved og har fisket fodboldstøvlerne frem igen.

- Overtræksvesten strammer temmelig meget, så målet er også at komme af med noget af dunken, fortæller den tidligere forsikringsmand, der viser fin fodboldforståelse i et meget roligt tempo en brandvarm formiddag i september.

Per har også lokket sin bror med til fodbold, men han kommer kun om tirsdagen, mens Per træner både tirsdag og torsdag.

- Det er rigtigt hyggeligt at lære nye folk at kende og så slipper jeg også for havearbejdet derhjemme, lyder det snusfornuftige svar fra Per Gothenborg i 3. halvleg, hvor der bliver knappet øl eller vand op - til den obligatoriske gang voksenmobning efter fatale afleveringer og skæve skud, men der er også plads til jubel og pralerier over fornemme driblinger og kugler i kassen.

- Så I lige mine to hug helt oppe i krydset, lyder det fra holdejer i HG, Jens-Erik Pedersen. Den 75-årige tidligere viceskoleinspektør er ikke til at skyde igennem efter et par fornemme scoringer, der kom som et chok for de fleste. For alle kan have deres gode dage - også i ståfodbold, der foregår i luntetrav med en enkelt sprint ind imellem.

- Vi er mange allerede, men vi kan sagtens være flere. Så deler vi os bare op i øvede, let øvede og nybegyndere, altså dem der ikke kan ramme bolden. De skal også være velkomne herude, siger Jens-Erik Pedersen.

Bevæg dig for livet

Dermed rammer han ned i hele essensen af kampagnen »Bevæg dig for livet«, hvor fodboldklubber over hele landet i uge 36 inviterer til fodboldfitness for både mænd og kvinder.

Nyere dansk forskning har nemlig vist, at ved at dyrke motionsfodbold træner du hjertet og de muskler, som er vigtige, når alderdommen begynder at nærme sig. Blandt andet giver fodboldtræning større styrke og balance, der nedsætter risikoen for fald, knoglebrud og rygproblemer. Dermed har fodbold har vist sig at være en effektiv og nem træningsform på vejen til et sundere liv.

- Skål, og husk nu også at få damerne ned, siger Jens-Erik, mens han skyller en kold cola gennem systemet. Og damerne, de må aldrig glemmes. I HG er der fodboldfitness for kvinder hver tirsdag fra kl. 19.30 til 21. Her er der plads til alle, både fodboldmødre der har stået på sidelinjen, erfarne spillere og nybegyndere som ikke har spillet fodbold før.

Så har du lyst til fodbold igen, så har du muligheden i næste uge. Pensionisterne i HG træner hele året hver tirsdag og torsdag klokken 10 og på hjemmesiden »Bevægdigforlivet.dk«, kan du finde klubber i hele landet, der holder åbent hus i næste uge.

- Det er slet ikke så dumt og en vej til venner når man er ny her i byen, lyder det fra Per Gothenborg, mens der råhygges på bænkerækkerne foran omklædningsrummet i HG.

Per's hold tabte vistnok 10-2. Men pyt - i næste uge er der træning igen.