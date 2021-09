Bestyrelsesmedlem: Jeg har ikke siddet til pynt

Per Sørensen understreger efter hjemsendelsen af rektor Susanne Stubgaard, at han ikke har siddet i bestyrelsen til pynt.Foto: Jørgen C. Jørgensen

Næstved - 22. september 2021 kl. 10:01 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Bestyrelsen for Næstved Gymnasium og HF er indtil videre meget fåmælte efter hjemsendelsen af rektor Susanne Stubgaard.

- Vi er bundet på hænder og fødder og må ikke udtale os, men jeg håber meget at vi en dag får mulighed for at give den fulde version af forløbet, siger Næstved Kommunes repræsentant i bestyrelsen, Per Sørensen (S), til Sjællandske.

Hjemsendelsen kommer efter bestyrelsen modtog en rapport fra konsulentfirmaet Human Act, der sommeren igennem har interviewet flere nuværende ansatte om arbejdsmiljøet på et af landets største gymnasier med 1.300 elever og 160 lærere. Her var konklusionen angiveligt så klar, at bestyrelsen ikke havde anden udvej end at skride til øjeblikkelig hjemsendelse af 68-årige Susanne Stubgaard.

Om forløbet siger Per Sørensen.

Gammel cirkushest - Jeg er ny i bestyrelsen og blev først valgt ind i seneste byrådsperiode. Men når man slipper sådan en gammel cirkushest som mig ind i manegen, så kan jeg garantere for, at jeg ikke har siddet der til pynt.

Susanne Stubgaard tiltrådte som rektor i 1999. Udover sit virke som rektor var hun gennem flere år formand for Fysiklærerforeningen. I 2017 var hun i audiens hos dronningen, hvor hun blev kåret til ridder af dannebrogsordenen. I den forbindelse blev hun hyldet for sin faglighed og stærke lederevner på gymnasiets hjemmeside:

Det skrev gymnasiet i 2017 »Susanne Stubgaard er en arbejdshest. Alligevel står døren indtil hendes kontor altid åben som en opfordring til både ansatte og elever om at stikke hovedet ind, hvis der er noget stort eller småt, de har lyst til at drøfte med hende. Susanne Stubgaard er en agtet leder med stort engagement, der gerne påtager sig opgaver for kolleger og for fællesskabet. Hun er samtidig meget interesseret og engageret i medarbejdernes faglige og personlige udvikling«, fremgik det af gymnasiets hjemmeside tilbage i 2017.