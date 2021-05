Se billedserie Tiden er inde til en svær beslutning. Bestyrelsen anbefaler lukning af fjernvarmen i Hyllinge-Menstrup, siger formand Christian Olsen Bidstrup. Fotos: Kim Palm

Bestyrelse anbefaler lukning af nødlidende kraftvarmeværk

Næstved - 31. maj 2021 kl. 04:34 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Når Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker tirsdag den 8. juni kalder andelshaverne af huse og til generalforsamling, så sker det med en klar anbefaling fra bestyrelsen i det lille varmeværk.

Luk værket og lad os få individuelle varmepumper i stedet.

Dermed er der udsigt til, at de 180 husstande, der er koblet på et af landets dyreste varmeværker, én gang for alle kvitter den kollektive varmeforsyning og slipper varmekunderne fri til selv at vælge, hvordan de vil opvarme deres huse.

Ry og røgte

Anbefalingen kommer efter at ingeniørfirmaet Niras har regnet på flere mulige fremtidsscenarier. Lørdag blev regnestykkerne lagt frem foran andelshaverne i Hyllinge og Menstrup og konklusionen var klar: Ved at lukke det lille gasfyrede kraftvarmeværk og skifte til individuelle varmepumper eller jordvarme kan varmekunderne spare penge. Rigtig mange penge hver eneste år.

- Samlet set får vi mest varme for pengene ved at skifte gassen ud med store varmepumper og fortsætte den kollektive varmeforsyning. Men vi har også et ry og røgte at tage hensyn til. Og i en tid, hvor det myldrer med usande påstande, løbesedler i postkasserne, ballade og retssager, der er med til at tale vores dejlige lokalområde ned, er det bestyrelsens overbevisning, at vi er bedst tjent med et farvel til fjernvarmen, siger formand for Hyllinge-Mentrup Kraftvarmeværk, Christian Olsen Bidstrup.

50 procents flertal

Hvis andelshaverne er stemt for en lukning kræver det 50 procents flertal på generalforsamlingen den 8. juni. Herefter går bestyrelsen til kommunen med ønsket om lukning. Det er ikke nogen nem sag. Kommunen er varmemyndighed og har tinglyst en forblivelsespligt. Men Christian Bidstrup Olsen har gjort sit hjemmearbejde og været i dialog med borgmester Carsten Rasmussen (S) og formand for Teknisk Udvalg, Helle Jessen (S), forud for anbefalingen om lukning af den kollektive varmeforsyning.

- Jeg har et mundtligt tilsagn fra borgmesteren om at vores lån på tre millioner kroner bliver eftergivet ligesom vi heller ikke behøver at grave varmerørerne op, hvis et flertal af andelshaverne beslutter sig for en lukning, fortæller fjernvarmeformanden.

Lukker skolen?

Han mener tiden er moden til en svær beslutning. I år bliver værket gældfri og samtidig er det uvist om varmeværkets største kunde, Hyllinge Skole, overlever næste sparerunde i byrådssalen. Skolen plages af faldende elevtal og rygter i randområderne taler for en lukning, når kommunalvalget er overstået 16. november.

- Hvis kommunen accepterer at vi lukker værket kræver det to ekstraordinære generalforsamlinger. Her skal der være 2/3-del flertal for en lukning, så i heldigste fald er vi ude af fjernvarmen om et år eller to.

At lukke værket og koble kunderne af gassen er ikke en gratis omgang. Det vil koste varmekunderne 36.000 kroner pr. husstand at lukke varmeværket. Det er ikke penge, der skal falde på én gang. Beløbet kan afdrages over flere år - og hvis varmekunderne i Hyllinge og Menstrup i stedet vælger varmepumper, så er der kontante besparelser og stigende huspriser i sigte.

Løbesedler

Bestyrelsens anbefaling om at lukke værket - selvom en konvertering til fortsat fjernvarmedrift med fælles varmepumper vil være billigst for de fleste - kommer ikke mindst efter at foreningen Landsby Nærdemokrati har skabt ballade i både Hyllinge og Menstrup. Senest har de smidt løbesedler ind i postkasserne med opfordring om at blive væk fra generalforsamlingen. De har også allieret sig med den franske advokat Jérôme Goutille med speciale i EU-ret, som har mødt 48 varmekunder, der har opsagt deres medlemsskab af fjernvarmen og som nu agter at sagsøge kommunen og kraftvarmeværket for et kæmpe millionbeløb.

- Det siger sig selv, at med sådan nogle løsgående missiler i bybilledet er det ikke nemt at drive et varmeværk, siger Christian Bidstrup Olsen.