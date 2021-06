Ved NK-forsyning er det nu blevet muligt at booke en til til opladning af elbiler. Privatfoto Foto: Rasmus Degnbol

Bestil tid til opladning af elbil

Næstved - 23. juni 2021 kl. 16:46 Kontakt redaktionen

Et nyt projekt skal gødet muligt at booke en lade stander til sin elbil. Næstved er med i projektet, hvor ladestandere ved NK Forsyning på Ærøvej 2 bliver stillet til rådighed for projektet i perioder. Det blev sat i gang 21. juni.

Ladedtid kan bookes via appen Powerfuel.

Fremtiden Elbiler spiller en afgørende plads i fremtidens grønne transport. Men før elbilernes fulde potentiale kan indfries, skal vi først skabe den nødvendige infrastruktur, så elbiler nemt kan komme fra A til B - også over længere distancer. En af de større barrierer for at købe en elbil er, at det kan være svært at planlægge sin rute i forhold til, hvornår man har adgang til en ladestander, viser en rapport fra Region Hovedstaden.

I projektet »Book en Ladestander« vil muligheden for at booke en ladestander blive testet. I appen Powerfuel er det for første gang muligt at booke en ladestander og bestille ladetid. Formålet med projektet er at blive klogere på, hvilke eventuelle barrierer, der fremadrettet skal tages hensyn til, når infrastrukturen omkring elbiler skal udbygges og elbiler skal fremmes.

- I takt med at flere dele af transportsektoren elektrificeres, så har vi brug for at tænke og indrette ladeinfrastrukturen mere strategisk. Vi har brug for brugernes input og ønsker. Derfor er projektet »Book en Ladestander« et spændende initiativ, fordi det tager fat på en vigtig udfordring for bilisterne, når de står overfor valget om at skulle skifte biltype. Det kan hjælpe med at sikre mere fornuftige investeringer, bedre udnyttelse af infrastrukturen - og i sidste ende betyde, at flere vælger elbiler frem for benzin- og dieselbiler, siger Christian Nolsøe Nielsen, formand for fdel - forenede danske elbilister.

Booking i Næstved Fra den 21. juni kan elbilister i og omkring Næstved også få glæde af bookingsystemet.

NK Forsyning er med i projektet, og denne placering har den fordel, at forsyningens 70 medarbejdere og besøgende kan få glæde af muligheden i dagtimerne.

Efter 16 og indtil kl. 8 om morgenen stiller NK-Forsyning ladestanderne til rådighed for borgerne, der bor i området eller besøger det nærliggende indkøbscenter.

Derudover testes »Book en Ladestander« på arbejdspladser i Ballerup og i Ringsted. I sommerens løb kommer der flere lokationer til.

