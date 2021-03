Besøgsrestriktioner ophæves på plejehjem

Nu bliver det atter muligt for endnu flere pårørende at besøge deres familiemedlemmer på kommunens plejehjem.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet de restriktioner, der blev indført i slutningen af sidste år. Konkret betyder det, at beboerne på kommunens plejecentre nu kan få besøg af flere end de tre faste besøgende, som hidtil har været gældende.

- Årsagen er at 81 procent af beboerne nu er blevet vaccineret med andet stik for mere end en uge siden. Derfor er det glædeligt at vi nu kan åbne op igen, siger direktør for Sundhed og ældre i Næstved Kommune, Jakob Bigum Lundberg.