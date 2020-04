Besøg på plejehjem lader vente på sig

- Vi har noteret os den politiske aftale, men før vi åbner op må vi afvente retningslinjer fra Seruminstituttet. Det handler om at beskytte vores ældre - og personalet - og så længe vi ikke ved præcist, hvordan det skal gribes an så venter vi med at lukke op for besøg, siger kommunens sundhedsdirektør, Jakob Bigum Lundberg.