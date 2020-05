Center for Neuropædagogik giver mulighed for samtalebesøg, hvor pårørende kan snakke med deres kære gennem terrassedøren. Foto: Center for Neuropædagogik

Besøg på plejecentre: Centerleder håber på samarbejde

Næstved - 07. maj 2020

Udover at være lukket for pårørende, så er Center for Neuropædagogik også lukket for de hjerneskadede borgere, der almindeligvis kommer forbi flere gange om ugen, og benytter centerets dagsaktiviteter og samværdstilbud.

Tilbud, som kan være dér, hvor borgerne, der bor for sig selv, har deres eneste sociale kontakt.

Den nye aftaletekst lægger dog op til, at der kan indgås samarbejder mellem frivillige organisationer og steder som for eksempel Center for Neuropædagogik til fordel for netop de borgere. Det glæder leder på stedet Søren Palshøj.

- Et samarbejde mellem os og frivillige organisationer vil betyde, at de borgere, der lige nu sidder der hjemme og ikke har haft mulighed for at komme i deres almindelige samværdstilbud, igen vil komme til at føle sig set og hørt, siger han.

En gåtur kan hjælpe

Ifølge Søren Palshøj behøves aktiviteterne ikke at være specielt komplicerede. Det kan være en gåtur, en hyggelig snak eller måske en hjælpende hånd på indkøbsturen.

- Det vil borgerne blive begejstret for, siger han.

Han understreger, at det vigtige ikke er, hvad de laver, men at de bliver set og hørt i forhold til deres handicap.

Han har tænkt sig at bruge weekenden på at tænke over, hvilke organisationer, der kunne være oplagte og mulige at samarbejde med.

