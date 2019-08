Politiet kunne sigte både manden og kvinden for spirituskørsel.

Send til din ven. X Artiklen: Beruset par skændtes i bilen - endte i autoværnet med tre sigtelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beruset par skændtes i bilen - endte i autoværnet med tre sigtelser

Næstved - 04. august 2019 kl. 17:02 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 34-årig kvinde fra Haslev og en 28-årig mand fra Mern vurderede åbenbart i de tidlige morgentimer søndag, at kvinden var den mindst berusede af de to - så hun blev chauffør, da de to begav sig afsted på landevejen.

Læs også: Fører fastklemt efter solouheld

Under turen kom de to op at skændes i en sådan grad, at den 28-årige midt under kørslen på Ring Øst i Næstved rakte ud efter bilens nøgler. Det fik kvinden til at køre galt, først ind i et autoværn, hvorefter bilen endte med at holde på tværs af vejen.

Ingen kom til skade ved solouheldet, der fandt sted klokken 5.23. Men to vidner så, at det var kvinden, som steg ud af bilen, mens manden havde siddet på passagersædet. Det gjorde det lettere for politiet at få klarhed over sagen.

- Og på den baggrund, fordi manden har haft fat i nøglerne og rattet, så kan begge to sigtes for spirituskørsel. Derudover kommer der en sigtelse for kørsel i frakendelsestiden oven i til manden, fortæller Søren Østervig, vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Bilen blev så skadet efter mødet med autoværnet, at den blev transporteret til en Falck-holdeplads i Holbæk.

relaterede artikler

Tumult i Fakta: To kunder kiggede skævt til hinanden 02. august 2019 kl. 10:14