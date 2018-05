Beruset mand kørte ind i hestefold

En beruset mand valgte mandag aften klokken 21.58 at køre ind i en hestefold frem for at fortsætte ad Tornemarksvej i Brorup ved Næstved. Manden blev tilbageholdt, til en patrulje ankom. Det viste sig at være en 27-årig mand fra Sandved-egnen, som var påvirket af både alkohol og medicin. Han havde desuden ikke generhvervet kørekort efter en frakendelse, så han blev anholdt og sigtet både for spirituskørsel og for at køre uden gyldig førerret.