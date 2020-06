Det er dumt at råbe skældsord efter politiet. Og dobbelt så dumt ikke at opgive sit navn. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Beruset mand fik dobbelt straf for ikke at opgive navn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beruset mand fik dobbelt straf for ikke at opgive navn

Næstved - 08. juni 2020 kl. 12:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 20-årig temmelig beruset mand fra Næstved kunne slet ikke finde ud af at opføre sig ordentligt, da han klokken to natten til lørdag henvendte sig til to patruljerende politibetjente på Havnegade i Næstved, hvor han tiltalte dem en masse nedladende ord.

Da han blev bedt om at fortælle, hvem han var ville han ikke oplyse det. Derfor blev han anholdt og sigtet dels for fornærmelig tiltale mod polititjenestemand, dels efter retsplejeloven for ikke at ville opgive sit navn.

Den 21-årige gjorde derefter kraftigt modstand, og så fik han endnu en sigtelse for at lægge hindringer i vejen for politiet. Han blev transporteret til detentionen på Næstved politistation, hvor han fik lov at hvile ud til næste morgen.