Det fremgår af en såkaldt sundhedsberedskabsplan, hvordan Næstved Kommune skal støtte ved et eventuelt udbrud af coronavirus, fortæller Jakob Bigum Lundberg, der er formand for beredskabsgruppen og direktør i Næstved Kommune.

Beredskabsgruppe opruster med flere senge: Gør klar til corona-udbrud

Næstved - 11. marts 2020 kl. 18:22 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Undgå fysisk kontakt med hinanden, brug den sunde fornuft og følg sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Sådan lyder opfordringen fra beredskabsgruppen i Næstved Kommune til alle kommunale ansatte, elever og børn på skoler, ældrecentre og i daginstitutioner i Næstved Kommune.

Her er man i fuld gang med at forberede sig på et eventuelt udbrud af coronavirus (Covid-19). Kommunen har netop indkøbt 50 ekstra senge, så de er klar, hvis sygehusene beder dem om at bistå med udskrevne patienter, fortæller formand for beredskabsgruppen og direktør i Næstved Kommune, Jakob Bigum Lundberg.

- Næstved Kommune kan hjælpe med praktisk bistand. Hvis det nu vælter ind på sygehusene med smittede, der er plejekrævende, kan det blive svært at håndtere de borgere, der er indlagt med eksempelvis et brækket ben, forklarer han.

- Så kan vi varetage plejen og placere dem i kommunale lokaler eller eget hjem alt efter, hvad man vurderer er bedst. Vi forbereder os til det. Det er et spørgsmål om tid, før virussen breder sig, siger Jakob Bigum Lundberg.

Følger meldinger Beredskabsgruppen blev nedsat for en uges tid siden, og her følger man nøje udviklingen. Der kommer hele tiden nye anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om, hvordan man undgår spredning af coronavirus.

- Vi følger nøje de meldinger, vi får fra Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder på området. Vi står i en alvorlig situation, og det betyder, at vi også nu planlægger, hvad vi gør, hvis kommunens medarbejdere begynder at blive syge i større tal. Vi forsøger at være på forkant med planlægningen, siger formanden.

Gruppen holder jævnligt møder om udviklingen, hvor man informeres om status på eksempelvis ældrecentre, skoler og daginstitutioner i Næstved Kommune og modtager oplysninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Gruppen inddrager kommunaldirektør Rie Perry og borgmester Carsten Rasmussen, når det er nødvendigt, oplyser Jakob Bigum Lundberg.

Retter ind Næstved Kommune opfinder ikke egne regler, men forholder sig til det, sundhedsmyndighederne melder ud. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed og andre myndigheder, der vurderer, hvad der skal gøres i det konkrete tilfælde, når nogen får konstateret coronavirus. Det er derfor også dem, der beslutter, hvis nogen skal sendes i hjemmekarantæne, hvad enten det er enkeltpersoner eller hele skoleklasser.

- Det er vi ikke inde over som kommune. Hvis de vurderer, der skal gøres yderligere, får vi som kommune besked. Vi retter ind efter deres anvisninger, fastslår Jakob Bigum Lundberg.

Stop for forældremøder Næstved Kommune forsøger løbende via forskellige platforme som som www.naestved.dk, Facebook, Aula og Nembørn at sende informationer ud til eksempelvis ansatte i Næstved Kommune samt forældre til børn i skoler og dagtilbud. Her er meldingen klar:

- Man skal undlade at give håndtryk, krammere og kindkys, vaske hænder ofte, bruge håndsprit og nys i ærmet. Det handler om at have fokus på hygiejne og udsæt risikofyldte ting. Derudover skal man også aflyse eller udsætte større møder, aktiviteter og arrangementer, som ikke er nødvendige her og nu for at varetage den daglige drift, forklarer Jakob Bigum Lundberg.

Tre smittede Konkret betyder det et midlertidigt stop for forældremøder på skolerne, mens for eksempel planmøder i forhold til levering af hjemmepleje fortsat skal gennemføres.

Der er på nuværende tidspunkt ingen elever/børn på Næstved Kommunes skoler eller daginstitutioner, der er bekræftet smittet med coronavirus.

Der er i skrivende stund to tilfælde af smittede i Næstved Kommune på Fladsåskolen, afdeling Mogenstrup og et enkelt tilfælde på afdeling Korskilde.

- Det er det, vi kender til nu. Det er familiemedlemmer til børn på skolen, siger Jakob Bigum Lundberg.

