Medlemmerne i Sct. Jørgens Skoles IF kan se frem til, at foreningen har indgået en sponsoraftale med energiselskabet OK. Foto: Sct. Jørgens Skoles IF.

Benzin i tanken betyder bedre bolde i forening

Næstved - 30. oktober 2020 kl. 15:22 Kontakt redaktionen

Når du trækker benzinpistolen og hælder døde dinosaurusser på din bil hos OK, triller der samtidig bedre bolde ind på banen, der hvor Sct. Jørgens Skole IF's fodboldhold træner.

Det sker, fordi klubben har indgået et samarbejdet med OK.

Samarbejdet betyder, at for hver liter benzin eller diesel, der bliver tanket hos OK i foreningens navn, bliver de fem øre rigere.

Udstyr og kontingent Den økonomiske gevinst for Sct. Jørgens Skoles IF afhænger af, hvor mange liter benzin og diesel, der bliver tanket i deres navn. Derfor er det ikke muligt at sige, hvor stort et beløb samarbejdet vil betyde for klubben.

Patrick Pasciak, der er cheftræner for klubbens seniorhold i fodbold, kan dog allerede godt sige, hvad pengene skal bruges på.

- Vi har flere medlemmer, som virkelig brænder for at være med, men måske ikke har de økonomiske midler til det. Der vil foreningen gå ind og give tilskud til dem via sponsoraftalen, siger han.

Udover tilskud til kontingenter forventer klubben også, at der er penge til at forbedre udstyret for medlemmerne i blandt andet fodbold, - badminton- og gymnastikafdelingen.

Bliver ikke dyrere Det koster ikke ekstra at tanke, da det er OK og selskabets forhandlere, som betaler støtten.

Man skal bare melde sit OK Benzinkort til Sct. Jørgens Skoles IF's sponsoraftale, og så gives støtten automatisk til klubben, når man tanker.

På landsplan har mere end 1800 foreninger en sponsoraftale med OK. ida

