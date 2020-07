Bent kom lige forbi og blev coronatestet i en folkevogn

Test i strandsandaler Det behøvede de ikke at sige to gange. Bent Hansen slap både hund og lavendel og gik ind i det ombyggede folkevognsrugbrød, hvor testpersonalet stod klar med podepinden.

Cpr er nok

De mobile testcentre i sommerlandet skal gøre det så nemt som muligt at tage en test for Covid-19. Derfor behøver du kun et sygesikringskort - og har du glemt det, så pyt. Det vigtigste er, at du får taget testen, lyder budskabet fra regionen.