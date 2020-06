Så kom huen på, og nu kan Benjamin Hansen kalde sig student. Privatfoto

Benjamin er årets første HF-student fra VUC

Næstved - 19. juni 2020 kl. 13:15 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

35-årige Benjamin Hansen skulle egentlig have været til eksamen for to uger siden og dermed være årets første student på VUC Storstrøm i Næstved. Men på grund af corona-situationen er eksaminerne erstattet af faglige vurderingssamtaler og en fælles udmelding af karakterer.

Fredag fik Benjamin Hansen sine afsluttende karakterer, og han kunne endelig tage huen på og kalde sig årets første HF-student på VUC. Netop det øjeblik har han ventet spændt på.

- Det har næsten været lidt skræmmende ikke at være til eksamen. Vurderingssamtaler er en form, man ikke kender. Jeg må indrømme, jeg har været meget spændt, lyder det fra den nyudklækkede student, som har læst HF-enkeltfag.

Målet er civilingeniør Benjamin Hansen valgte den udvidede naturvidenskabelige fagpakke på HF. Han vil gerne læse til civilingeniør og har derfor besluttet at søge ind på både Syddansk Universitet og på DTU til efteråret.

- Tidligere ville jeg ikke engang have tænkt tanken. Jeg var mere til it. Men min underviser i fysik og kemi fik vakt min interesse for de naturvidenskabelig fag. Han tog sig tid til at forklare og har været en god mentor, der åbnede nogle døre for mig, fortæller den glade student, der blandt andet har præsenteret bølgesimulation for nysgerrige gæster på et åbent hus-arrangement.

Rykket sig fagligt og personligt Benjamin Hansen glæder sig over at være færdig, men synes også, det er vemodigt, at sige farvel.

- Det har været flere år med gode studiekammerater og undervisere, og for hvert fag føler jeg, at jeg har rykket mig både fagligt og personligt, siger han og fortæller, at den udvidede fagpakke har været krævende at komme igennem.

Han understreger, at man skal »ville det«. For han er det lykkedes, og nu skal studenterhuen fejres med familien og senere med venner til grill og øl.

