Benjamin Koppel til aftengudstjeneste

Af Mia Than West

Kom og oplev en anderledes og mere moderne måde at tænke gudstjeneste på, når der er rytmisk aftengudstjeneste i Skt. Jørgens Kirke søndag den 15. marts klokken 19.

Det er en mulighed for at komme helt ned i gear og finde ud af, hvad kirkerummet, musikken og teksterne fra biblen kan bruges til i en til tider alt for hektisk hverdag.