Begmand til Næstved: Milliard- virksomhed dropper ekspansion

Næstved - 03. juli 2021 kl. 04:45 Af Anita Corpas & Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Gedestien: Uden firesporet asfalt under investeringerne dropper milliardvirksomheden Emerson Marine at udvide i Danmark.

En af de mest betydningsfulde globale virksomheder med hovedsæde i Næstved dropper at vende investeringsblikket lokalt, når der skal tænkes fortsat ekspansion.

Det er den kontante konsekvens af infrastruktur-aftalen, som den socialdemokratiske regering og forligspartier netop har indgået.

Udsigt til 10 år mere på gedestien, som landevejen mellem Rønnede og Næstved kaldes, har fået det amerikansk ejede Emerson Marine med adresse på Åderupvej i Næstved til at skrinlægger alle planer om yderligere vækst i Næstved eller Danmark for den sags skyld.

Virksomheden har en årlig milliardomsætning og beskæftiger godt 200 ansatte lokalt.

- Når jeg skal diskutere med USA om, hvor vi skal udvikle, så gør en situation som denne det vanvittigt svært at argumentere for at udvikling, ekspansion og investeringer skal ligge i Næstved, siger Jakob Nørr, administrerende direktør for Emerson Marine.

Og han er ekstra opgivende overfor, at nul-fremgang til Næstved netop falder i en tid, hvor hele marinemarkedet ser ind i en massiv vækst.

- Vi ser på vores statistikker og analyser, at markedet vokser stærkt, og vi ser, at der bliver bygget flere og flere skibe, siger han og anslår, at virksomheden typisk investerer mellem 25-50 millioner kroner i udvikling.

Imidlertid er det højst sandsynligt andre verdensdele, der løber med virksomhedens ekspansionsplaner som for eksempel datterselskaberne i Kina eller Korea.

En motorvejsforbindelse har derfor være et brændende ønske i årevis, hvor også andre store virksomheder i området har et kolossalt transportbehov.

For eksempel har Ardagh Glass i Holmegaard op imod 180 lastvognstog på gedestien i døgnet, og selv har Emerson Marine dagligt cirka 40-50 lastvogntog ud af byen.

Men mangel på prioriteret motorvej betyder også tab af arbejdskraft.

- Vi har enormt svært ved at tiltrække arbejdskraft. Vores folk arbejder lokalt og globalt og har brug for at køre frem og tilbage. Det er kæmpe problem. Den motorvej har gigantisk betydning, ikke bare for vores forretning, men for hele erhvervslivet på Syd- og Midtsjælland, fastslår Jakob Nørr. Han pointerer, at det er helt uforståeligt, at motorvejsbyggeriet skal trækkes ud over 10 år.

- Det er da den mest sindssyge måde at køre projekter på.

-Et projekt skal startes op eksekveres og færdiggøres. Det bør ikke tage mere end to et halvt år, som normalt.

- Men når jeg får at vide, at man er først er færdig om 10 år, så foregår der noget, vi ikke har fattet, siger Jakob Nørr.