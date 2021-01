Se billedserie Det var årets første byrådsmøde. Det skulle være afholdt den anden tirsdag i januar og være efterfuldt af den traditionsrige nytårskur - men den måtte udgå på grund af coronasituationen. Foto: Næstved Kommune

Begejstring i byrådet for at satse på elbiler

Næstved - 29. januar 2021 kl. 07:07 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Lad os hjælpes ad med at gøre Næstved Kommune til den kommune i Danmark med flest ladestandere. Sådan indledte Venstres byrådsmedlem Cathrine Rielgels Gudbergsen sit forslag til at gøre det nemmere og mere attraktivt at køre i elbil i Næstved Kommune. Tirsdag var forslaget oppe i byrådet, og det blev modtaget med begejstring af stort set samtlige talere.

- Stor ros til dig, Cathrine. Det er fremragende, sagde byrådets nestor socialdemokraten Per Sørensen.

Han blev efterfulgt af den radikale Lars Hoppe Søe, der var lige så begejstret.

- Vi er med, men det skal være mere konkret, sagde han.

- Kan du få armene ned Catrine, sagde borgmester Carsten Rasmussen, inden han gav ordet videre til Cathrine Riegels Gudbergsen, der takkede for opbakningen.

- Nu er det jo ikke kun min ide, sagde hun.

Fuldkommen enighed Også Enhedslistens Thor Temte, og de to konservative Thomas Palmskov og Helge Adam Møller var med på elbilen.

- Og nu får vi jo strøm fra solcellerne i Nylandsmose, sagde Thomas Palmskov.

- Jeg gør lige opmærksom på, at vi har vedtaget tidligere her i byrådet, at der i 2022 skal være en samlet plan for ladestandere i Næstved, sagde Helge Adam Møller.

Der var fuldkommen enighed i byrådet, om at det er et fremragende forslag, som man vil arbejde videre med. Carsten Rasmussen rundede af med at sige, at det nu vil blive taget op i de relevante udvalg.

Sendt i udvalg Catrine Riegels Gudbergsen fortalte i Sjællandske tirsdag, at med de nye generationer af elbiler kan man lade en bil op fra 10 til 80 procent på ca. 20 minutter. Så kan man lige nå at drikke en kop kaffe på tankstationen, læse avisen og strække benene eller for dem der gør det, støvsuge sin bil. Ideen til forslaget fik hun under en samtale med en god ven. Hun overvejede, hvad der skulle få hende til selv at vælge en elbil.

- Vi har mange sælgere, der kører rundt, og min tese er, at de fravælger en elbil, fordi de frygter at løbe tør undervejs på en lang arbejdsdag. Sikkerhed og tryghed betyder meget for os som mennesker, også når vi køber bil. Vi har alle hørt om dem, der har siddet i en kø og måtte slukke bilen og varmen, fordi den ellers løb tør for strøm. En gammel historie som sidder fast, skrev hun i forslaget.

Det er ikke meningen, at det er kommunen, der skal stille ladestandere op. Det er kommunens forvaltning, der ved, hvad man må, den kan let finde ud af hvem der ejer hvilke områder og sætte folk i kontakt med hinanden, hjælpe med at udpege områder hvor der kunne være et behov.

- Så det vi skal bidrage med er viden og service fra vore dygtige folk i forvaltningen, foreslår Cathrine Riegels Gudbergsen.

Og det skabte udelt begejstring i byrådssalen. Nu skal de konkretiseres i udvalgene.

