Koncerten var en hyldst til 250-året for Ludvig van Beethovens fødsel. Foto: Anna Raabæk

Begejstret anmelder: »Sang og klaver« i Næstved Musikforening

Den, på grund af sygdom, aflyste koncert den 11. oktober med sangeren David Kragh Danving og pianisten Marcus Bernack Larsen i Næstved Musikforening, blev i stedet afholdt søndag d. 29. november 2020 til stor glæde for det fremmødte publikum, som fik en imponerende, teknisk som musikalsk, flot koncert som hyldest til 250-året for Ludvig van Beethovens fødsel.

Marcus Bernack Larsen indledte koncerten med Beethovens klaversonate nr. 21 i C-dur, opus 53; Waldstein-sonaten; en sonate, som Beethoven færdiggjorde i 1804 i Wien, og dedikerede til sin ven og mæcen grev Waldstein i Wien. I den periode blev han også klar over, at hans begyndende døvhed ikke kunne helbredes. Det ville jo blive dybt deprimerende og ødelæggende for hans musik, troede han.