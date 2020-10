En chauffør påkørte i december 2018 A-boen, der blev revet midt over. Efter godt to år ser det ud til, at broen over Østre Ringvej sættes op igen.

Befærdet vej spærres: Nu genopstår gangbro

A-broen har været savnet siden 18. december 2018, hvor den blev revet midt over af en lastbil med kran. Nu kommer broen over Østre Ringvej endelig tilbage, og fodgængere kan inden længe igen krydse den befærdede vej uden at skulle frygte for deres liv. Det fortæller centerchef i Center for Trafik og Ejendomme i Næstved Kommune, Torben Kelm Danielsen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her