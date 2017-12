Se billedserie Det er indehaver af Quistgaarden i Spjellerup, Anne Grete Pagh, der er tovholder på projekt fibernet i Spjellerup og Hyllinge området. De har netop fået del i Energistyrelsens Bredbåndspulje, som betyder, at dækningen fremover vil blive væsentligt forbedret for 259 husstande. Foto: Anders Ole Olsen

Bedre bredbånd på vej

Næstved - 14. december 2017 kl. 09:22 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele fem projekter i Næstved Kommune får del i Energistyrelsens Bredbåndspulje for 2017. Blandt andre borgere i Hyllinge og Spjellerup-området kan nu se frem til bedre bredbånd og hurtigere fiberforbindelse på landet.

- Det er da fantastisk. Det kommer jo til at betyde, at vi får den dækning, vi har ville have i så mange år, siger Anne Grete Pagh, der er tovholder på projektet.

Hun har sammen med en arbejdsgruppe - i samarbejde med Hyllinge Antennelaug - undersøgt muligheden for fibernet i områderne og har siden efteråret 2016 kæmpet for bedre og hurtigere bredbånd i landområderne. Der er nemlig rigtig mange steder med dårlig dækning.

Energistyrelsens Bredbåndspulje giver netop mulighed for at søge støtte til lokale bredbåndsprojekter, hvor der er dårlig bredbåndsdækning. Der er i år afsat i alt 102 millioner kr. til bredbåndspuljen.

Oprindeligt var der afsat 40 millioner kr., men det beløb mere end fordoblede regeringen og Dansk Folkeparti i november for at få ekstra gang i hjulene. De ekstra penge medfører, at i alt 40 lokale projekter fordelt på 25 kommuner rundt om i landet får penge fra bredbåndspuljen i år.

Næstved Kommune er den kommune på landsplan, der i år har fået støtte til flest projekter. Arbejdsgruppen i Spjellerup har søgt om tilskud til hele to projekter. De har fået tilskud til begge. Det betyder, at de får lige godt 9,4 millioner kr. Tilslutningsprocenten er på over 90 procent, og 259 husstande kan nu se frem til langt hurtigere og bedre internetforbindelse.

Det er Comflex Networks ApS med Finn Lindau i spidsen, der skal stå for etableringen af fibernet. Hvornår arbejdet går i gang, ved Anne Grete Pagh endnu ikke.