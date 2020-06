Niels Pedersen er ny bedemand i Glumsø og skal sørge for en stilfuld sidste rejse for de lokale. Foto: Kim Larsen

Bedemanden flytter ind i motionscenter

Niels Pedersen flytter ind i byens tidligere motionscenter, Form & Frisør på Storegade 8, og han synes det er vigtigt, at stationsbyen igen har fået en bedemandsforretning, der kan sørge for at den sidste rejse foregår med værdighed.