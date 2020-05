Martin HH Bender opfordrer danskerne til at tænke i alternative ferieformer, som f.eks Bed and Breakfast, Airbnb, vandrehjem eller kroer og hoteller til sommer. Pressefoto

Artiklen: Bed and Breakfast er gået under radaren hos danskerne

- Det er typisk dansk. Sommerhuset eller campingpladsen har altid været danskernes favoritter. Men jeg synes de skal åbne øjnene for alternative ferieformer som Bed and Breakfast, Airbnb, vandrehjem eller kroer og hoteller, siger direktør i turisme-samarbejdet Sydkyst Danmark, Martin HH Bender.

Mens bookingerne vælter ind på sommerhuse og campingpladser, så er der anderledes god plads på landets omkring 400 Bed and Breakfast - en ferieform, der i den grad er gået under radaren, når danskerne jagter hjemlige feriedrømme.

