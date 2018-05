Natur og reklamefotograf Steen Knarberg flyttede til Dybsøvej i 1999 efter at familien havde kigget på 31 landsejendomme. Nu trues idyllen af et solcelleanlæg. Foto: Kim Palm

Beboere protesterer over Gavnø Gods solcelleanlæg

Beboerne i området nær Dybsø Fjord er oprørte over, at Gavnø Gods vil opføre et kæmpe solcelleanlæg nær Vejlø, Basnæs og Rettestrup. De frygter, at deres udsigt over åbne marker lige ned til fjorden bliver erstattet af udsigten til industrimarker med mørke solceller, som efter planen bliver så stort, at det kan levere strøm til 50.000 husstande.