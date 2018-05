Beboerne er skæmte over dette syn: Arbejdsmænd på Tjæregrunden med heldragt og åndedrætsværn. Foto: Anna C. Møhl

Beboere i oprør over forurenet byggegrund

Næstved - 18. maj 2018 kl. 05:58 Af Anna C. Møhl

Et kæmpe byggeprojekt midt i Næstved sender en fæl tjærestank fra forurenet jord ind over et helt kvarter.

En beboergruppe har klaget til borgmesteren og henvendt sig til flere myndigheder.

Næstved Kommune er ved at gøre klar til at opføre et parkeringshus på Tjæregrunden tæt på stationen.

Jorden er stærkt forurenet af tjære og mens gravemaskinerne flytter bunker af jord for at gøre plads til pilotering, frigives dampe af tjære.

Ifølge Næstved Kommune er lugten af tjære ikke sundhedsskadelig.

Beboerne har en helt anden oplevelse. De fortæller Sjællandske, at de er plaget af hovedpine og bekymringer over de skadelige virkninger af at bo så tæt på Tjæregrunden.

