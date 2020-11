Det går stadig for stærkt på Stradvejen ved Bredeshave.Finn Olsen (tv.) og Anders Mikkelsen er gået til kamp mod høje hastigheder på Strandvejen ved Præstø Fjord. Foto: Mia Than West

Artiklen: Beboere: De kører alt for stært - nu er 35 gået i fartfælden

Af Robert Andersen og Mia Than West

Det går beviseligt alt for stærkt på Strandvejen ved Bredeshave tæt på Tappernøje - igen.

Fredag var politiet på plads med en fartkontrol bestilt af beboerne. der var 35 det hadve for meget fart på.

Livsfarligt Onsdag 7. oktober kunne Sjællandske fortælle om en gruppe beboere, der kalder sig Trafikgruppen Præstø Fjord, som gik til kamp mod de høje hastigheder på Strandvejen - de gik så langt som at kalde vejen for en racerbane.

- Det er livsfarligt, og det er ikke særligt rart at gå her med andre. Bilerne kommer virkelig tæt på, sagde Anders Mikkelsen fra gruppen.

Trafikgruppen har blandt andet bestilt flere færdselskontroller hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. En af disse målinger underbygger, at der køres alt for hurtigt på strækningen.

Her blev 203 bilister målt, og af dem fik 85 bøder, hvad der svarer til næsten 42 procent. Der blev uddelt ni klip og to frakendelser af kørekortet. Højeste hastighed blev målt til 95 km/t.

- Det er dokumenterbart og viser med al tydelighed, at fartproblemerne er alarmerende og yderst alvorlige, fastslår Finn Olsen.

Den nye fartkontrol viser, at der stadig køres for stærkt.

Ny dokumentation. Trafikgruppen Præstø Fjord har opbakning fra flere i lokalområdet - blandt andre institutionen Marjatta med over 600 elever og ansatte samt Hotel Fjordkroen, der også lider under de høje hastigheder.

- Vi har endnu ikke taget fat i kommunen. Vi vil gerne have dokumentationen i orden først. Vi prøver selvfølgelig alle sammen at påvirke de lokale politikere, vi kender, fortalte Finn Olsen, et andet medlem af gruppen til Sjællandske 7. oktober.