Beatles-koncerten »Let it rock« har fået ny dato og bliver opført 20. august, meddeler formanden for Næstved Teater, Jørgen Hvidtfeldt. Foto: Kim Palm

Beatles koncert flyttes til august

Næstved Teaters stort anlagte musicalforestilling »Let it rock - en hyldest til The Beatles«, der skulle have runget ud over scenekanten på den 27. marts, har fået ny dato.