Team Fog Næstved var en af årsagerne til, at Arena Næstved blev bygget, men alligevel har basketholdet ikke spillet kampe i den store hal siden 2019, hvor billedet her er fra. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Baskethold får nye kontorlokaler - men er fortsat henvist til mindre spillehal

Næstved - 09. september 2021 kl. 15:13 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Basketballholdet Team Fog Næstved skifter adresse og vil fra 1. december drive administration fra nyrenoverede kontorlokaler i Arena Næstved.

Der bliver fra kontoret udsigt til Hal 1, hvor holdet fortsat vil spille sine kampe. Den eksisterende aftale mellem Team Fog og Arenaen er nemlig i samme åndedrag blevet forlænget med to år frem til midten af 2024.

- Vi er glade for at komme tættere på spillerne og få samlet alting derude. Den gamle restaurant er også blevet lavet om til en fin lounge for vores sponsorerer, så det bliver rigtig godt, siger Team Fog-direktør Andreas Larsen, der sammen med to øvrige faste medarbejdere kommer til at få sin faste gang på det nye kontor.

Kræver ny idrætspolitik Det er godt to år siden, at der var en masse polemik omkring forhandlingerne mellem Arena Næstved og Team Fog. Holdet ville gerne fortsætte med at spille i Arenaens store hal, men det var ganske enkelt for dyrt. I stedet blev der indgået en aftale om, at basketballspillerne i stedet indtog den noget mindre Hal 1.

En tilbagevenden til den store hal har ikke været på tale denne gang, fortæller Andreas Larsen:

- Økonomien er stadig den samme for begge parter, og vi har ikke råd til at betale, hvad Arena Næstved vil have, for at vi spiller i Arenaen. Jeg bliver jævnlig spurgt, om vi ikke skal tilbage og spille i Arenaen, men det kræver en ny idræts- og kulturpolitik i Næstved Kommune. Det er op til byrådet, om de ønsker at kommunens sportshold skal have samme vilkår som i resten af Danmark.

Med udtalelsen henviser han til, at byrådet ikke har været villige til at bidrage økonomisk til, at en aftale kunne indgås.

Som at slå i en pude Tingene har altså ikke ændret sig siden august 2019, hvor den nu forlængede aftale blev indgået, og derfor har der, ifølge Andreas Larsen, ikke været nogen idé i igen at forhandle om et andet spillested:

- Der har ikke været nogen grund til at bruge energi på det. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange timer jeg har brugt på at få en aftale om Arenaen på plads. Vi vil hellere fokusere på det positive, holdet, fans og sponsorer. Selvfølgelig vil vi gerne tilbage en dag, men for at være helt ærlig, så har det været som at slå i en pude. Skal vi tilbage, kræver det en anden holdning i byrådet, siger han og fortsætter:

- Nu fokuserer vi på det positive og på at få det bedste ud af at spille i Hal 1 - det er det, vi kan påvirke. Vi har fået nogle rigtig fine forhold for vores sponsorer i den nye lounge, og så glæder vi os helt vildt til, at der igen kan komme tilskuere i en fyldt hal for første gang i næsten 18 måneder.

Team Fog Næstved indleder den nye sæson med en hjemmekamp mod Randers Cimbria den 23. september.