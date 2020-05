Dette er den tredje fortælling, og den kommer fra Helle Reedtz-Thott, baronesse på Gavnø Slot og direktør i Gavnø Fonden. Privatfoto

Baronessen håber på bedre tider

Næstved - 02. maj 2020

Mærk Næstved giver ordet videre til Næstveds forskellige kulturledere, som alle har det til fælles, at deres arrangementer er aflyst eller udskudt på ubestemt tid. Her fortæller baronesse Helle Reedtz-Thott af Gavnø Slot om, hvordan de er påvirket af coronakrisen.

Hvad har corona-situationen betydet for Gavnø Slot og jeres arrangementer?

Covid-19 har betydet, at en lang række selskaber, teambuilding-arrangementer og bryllupper er blevet aflyst, ligesom vi har valgt at flytte Gavnø Classic Autojumble til 6. september. Vi har med glæde kunnet fastholde åbningen af slotsparken, hvor vi traditionen tro i disse dage afvikler landets ældste og største Tulipanfestival. Vores gæster sætter ekstra pris på en sanselig oplevelse i naturen i denne tid og er gode til at vise hensyn til hinanden.

Hvordan kan I fortsat arbejde, når jeres ansatte arbejder hjemmefra?

De fleste af vores medarbejdere på Gavnø har ikke været påvirket af Covid-19 rent arbejdsmæssigt. Landbruget, dyreholdene og vores naturomgivelser skal fortsat passes foregår primært i det fri. Anderledes forholder det sig med de medarbejdere, som er tilknyttet turismen.

Dansk kulturarv Her har den delvise lukning af samfundet gjort, at de i en periode ikke har kunnet udføre det arbejde, som de holder af. Det har været en vigtig opgave at passe på vores medarbejdere, når en så uvant situation opstår.

Hvordan får du selv opfyldt din trang til kultur, når alting er lukket?

Jeg har det store privilegium, at jeg til dagligt færdes i et stykke dansk kulturarv, og de seneste måneder har jeg stået i spidsen for et stort restaureringsarbejde på Gallerigangen på slottet. En del af processen har været at fordybe sig i hidtil ukendte malerier fra Greve Otto Thotts store malerisamling fra 1700-tallet. Malerierne vil blive en del af den offentlig tilgængelige samling.

Bedre tider vil komme Det har været givende i en usikker tid som denne, at kunne fordybe sig i en del af Danmarkshistorien. Det minder én om, at situationen i dag er et øjebliksbillede, og at bedre tider vil komme!

Dette var den tredje fortælling, og den kom fra Helle Reedtz-Thott, baronesse på Gavnø Slot og direktør i Gavnø Fonden.

