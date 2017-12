Rockerpræsidenten er sigtet for blandt andet at have planlagt drabsforsøget på en 25-årig mand, der blev skudt, mens han lå og sov i sin lejlighed på Østre Ringvej i Næstved. Foto: Preben Madsen/Media Næstved Foto: Picasa

Bandidos-præsident i fængsel for drabsforsøg og massiv hashhandel

Næstved - 21. december 2017 kl. 06:11 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag blev tre personer som beskrevet her på sn.dk varetægtsfængslet frem til 17. januar. De er alle sigtet for at have medvirket til et drabsforsøg på en 25-årig mand.

Den ene af de anholdte er præsidenten for den lokale Bandidos-afdeling i Næstved, der holder til i Ringstedgade. Klubhuset er netop blevet åbnet igen, efter et politiforbud på et par måneder.

Den 34-årige mand har været i politiets søgelys adskillige gange. Blandt andet mente ordensmagten, at han spillede en central rolle i rockerkonflikten i Næstved i efteråret 2016 - særligt i det drabsforsøg, som to 18-årige Bandidos-lærlinge hver blev idømt otte års fængsel for tidligere i år.

Nu er han sigtet for en håndfuld forhold, herunder to særligt alvorlige: Drabsforsøg og narkohandel.

Bandidos-præsidenten har, sammen med den anden fængslede mand i sagen, bedt om tid til at overveje, hvorvidt de vil kære varetægtsfængslingen til landsretten.

