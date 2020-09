Se billedserie Lokale frivillige fra forældrebevægelsen »HvorErDerEnVoksen« samler bamser ind til den store bamsedemonstration den 12. september ved Christiansborg.

Send til din ven. X Artiklen: Bamser skal demonstrere for børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bamser skal demonstrere for børn

Næstved - 04. september 2020 kl. 18:23 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona skal ikke stoppe kampen for de mindste børn.

Det mener forældrebevægelsen »HvorErDerEnVoksen«, som kæmper for minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Derfor har de valgt at lave en landsdækkende bamsedemonstration, som finder sted online lørdag den 12. september.

- Formålet er at skabe fokus på, at vi ønsker minimumsnormeringer i børnehøjde og ikke kun på papiret. Corona gør, at vi ikke kan samle os, som vi plejer, fortæller Cille Torp-Strunz, der er lokal tovholder i Næstved og en del af styregruppen.

- Tanken er, at alle bamser skal symbolisere alle dem, der ville have deltaget i demonstrationen, hvis det havde været muligt at samles, uddyber hun.

Stærkt bekymrede Forældrebevægelsen blev dannet den 12. marts 2019, efter Folketinget nedstemte SF's forslag om at diskutere minimumsnormeringer. Siden er der politisk med finanslovsforhandlingerne kommet fremskridt for børnene med en lov om minimumsnormeringer fra 2025 og penge til området. Artiklen fortsætter under billedet

Cille Torp-Strunz er klar til - sammen med bamserne - at demonstrere for minimumsnormeringer. Privatfoto

I forældrebevægelsen er de dog stærkt bekymrede for, at den økonomiske og tidsmæssige ramme langt fra er tilstrækkelig. De kalder regeringens plan for »papirsnormeringer«, da det ser godt ud på papiret, men ikke rykker på gulvet i institutionerne.

Forældrebevægelsens krav er, at minimumsnormeringer skal udregnes i børnehøjde. De kæmper for, at der skal være en voksen til tre børn i vuggestuer og en voksen til seks børn i børnehaver. Derudover mener de, at minimumsnormeringer skal indføres akut og ikke vente til 2025.

En bil fuld af bamser Forud for demonstrationen samles bamser ind over hele landet. Håbet er, at der foran hvert rådhus samt ved Christiansborg vil stå et bamsehav, der repræsenterer børnene og alle dem, der kæmper for minimumsnormeringer i børnehøjde.

- Vi kan ikke nå begge dele. Derfor har vi i Næstved valgt at fokusere på at samle så mange bamser som muligt. Så kører jeg en bil fuld af bamser til København, siger Cille Torp-Strunz.

Livestreaming Selve bamsedemonstrationen foregår ved Christiansborg i København, hvor der vil være taler, musik og interviews med de tilrejsende bamser. Arrangementet bliver streamet live på Facebook fra klokken 10.30. Så kan folk hjemme i stuerne logge på og på den måde være med og vise deres opbakning.

- Vi håber på, at der er rigtig mange med live, siger Cille Torp-Strunz.

Der samles bamser ind flere steder i Næstved - både privat og i daginstitutioner. Man kan læse mere om demonstrationen og finde indsamlingssteder via hjemmesiden www.hvorerderenvoksen.dk.

Efter demonstrationerne doneres bamserne til blandt andre Støtte til Børn på Flugt og lokalt til Mødrehjælpen eller andre velgørenhedsorganisationer.

relaterede links