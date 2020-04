Flere steder i Tappernøje-området er der sat bamser i vinduerne, som børn kan glæde sig over og tælle, når de går tur. Privatfoto

Bamsejagt-dille hitter og spreder glæde

Næstved - 11. april 2020 kl. 20:30 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye bamsejagt-dille er flere steder et hit. Også i Tappernøje-området, hvor der mange steder er opsat bamser i vinduerne. Byrådsmedlem Charlotte Roest (S) lavede for nogle dage siden et opslag i Facebook-gruppen »Tappernøje«, hvor hun opfordrede folk til at hoppe med på den nye dille, der efterhånden har spredt sig rundt om i verden. Her kan børnefamilier gå på bamsejagt, og se hvor mange bamser de kan finde frem til.

»Påsken står for døren, og selvom der snart åbnes op for pasning og skolegang for vores mindre børn, så kan dagene hjemme, indtil da - godt blive lidt lange. Mange børn savner deres skolekammerater, legeaftaler og fritidsaktiviteter, men måske tiden kunne bruges i Tappernøje med en hyggelig familieaktivitet, en tur ud på bamsejagt?«, starter hendes opslag.

Opslaget har siden fået mange positive tilkendegivelser. Flere borgere et gået med på dillen og har valgt at sætte bamser frem i vinduerne, udendørs eller på postkassen, som børnene nu kan lede efter og glæde sig over, når de går tur.

