Baltic Pipe stopper toget: Pendlere og DSB er rasende

Årsagen til de mange fartnedsættelser skyldes bl.a. Baltic Pipe. Det store naturgasprojekt gnaver sig henover Sjælland og mellem Næstved og Holme-Olstrup er rørledningen i færd med at blive gravet ned under sporet.

De frustrerede pendlere kan også se frem til sporlukning ved Ringsted fra 20. september og 12 dage frem. Dermed skal pendlerne ud i to gange togbus for at nå frem til arbejdspladserne i København.