I Everdrup har man siden 31. maj arbejdet på en forsvarlig nedlukning de åbne grave på arbejdspladsen. Nu kan arbejdet genoptages. Her ses energi og sitemaneger (tv) Ole Hansen her med Lukas G. Johansen SG Security. Foto: Anita Corpas

Baltic Pipe i gang igen

Næstved - 19. juni 2021 kl. 22:18 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Det blev alligevel ikke længe, at Baltic Pipe kom til at lige stille.

For blot en uge siden lød vurderingen fra Miljøstyrelsen ellers, at der nok kom til at gå et halvt år, før arbejdet kunne genoptages. Men nu har Miljøstyrelsen alligevel givet tilladelse til, at arbejdet kan fortsætte på store dele af strækningen, blandt andet i Everdrup. Her må der gerne arbejdes på den nye kompressorstation og på den nye transformerstation, som skal ligge i forbindelse hermed.

Dog kan der endnu ikke arbejdes på elforsyningen gennem Næstved Storskov fra Haslev til kompressorstationen i Everdrup. Her er der brug for en ny miljøtilladelse.

Det skriver Energinet lørdag i en pressemeddelelse.

For dyrenes skyld Det var 31. maj, at Miljø-og Fødevareklagenævnet ophævede Miljøstyrelsens miljøtilladelse fra 2019 til at arbejde på Baltic Pipe projektet.

Baggrunden var, at godkendelsen i sin tid blev givet med det forbehold, at der skulle arbejdes videre for at »sikre gode levevilkår for blandt andet de hasselmus, birkemus og flagermus,« der lever, hvor ledningen skal opføres. Alle de tiltag skulle have været helt klarlagt, inden miljøtilladelsen blev givet. Arbejdet med gasledningen blev derfor stoppet i en periode.

Nu har Miljøstyrelsen så tilkendegivet, at arbejdet godt kan fortsætte flere steder, hvilket betyder, at entreprenører igen sætter sig i gravemaskinerne blandt andet i Everdrup.

Tre måneder forsinket Energinet vurderer derfor, at projektet samlet set bliver cirka tre måneder forsinket.

Energinet og den polske partner GAZ-SYSTEM aftalte i 2018, at Baltic Pipe skulle være helt færdig i oktober 2022 og skal kunne transportere op til 10 milliarder kubikmeter gas årligt. Baltic Pipe skal sikre Polen adgang til norsk gas, så Polen bliver mindre afhængig af russiske gasleverancer.

- Vi arbejder nu stenhårdt på at færdiggøre så meget som muligt, så en stor del af den aftalte kapacitet står til rådighed til den oprindelige deadline, siger Marian Kaagh, vicedirektør i Energinet, i pressemeddelelsen.

Hun forklarer, at nye Baltic Pipe-rør i dele af landet kombineret med den eksisterende danske gasinfrastruktur i en periode kan sikre, at gas kan flyde til Polen som aftalt fra oktober 2022. Hun forklarer ligeledes, at Energinet arbejder på, at den fulde kapacitet er klar inden udgangen af 2022.

Regner på konsekvenserne Baltic Pipe skal gå tværs over Danmark fra Blåbjerg nord for Esbjerg til Faxe Bugt.

Energinets samlede omkostninger til projektet var beregnet til 6,3 milliarder kroner, men der skal nu regnes på, hvilke økonomiske konsekvenser den midlertidige nedlukning og udskydelse af dele af anlægsarbejdet får for projektet.