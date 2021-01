Se billedserie Der arbejdes intenst på at finde frem til fejlen, men gamle tegninger af vandrørene besværliggør arbejdet. Foto: Esben Thoby

Baltic Pipe-bommert: Hel landsby uden vand

Næstved - 29. januar 2021 kl. 11:21 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Borgerne i Everdrup, øst for Næstved, og de omkringliggende landsbyer er netop nu uden vand. Det er de, fordi en hovedvandledning blev ødelagt torsdag eftermiddag i forbindelse med arbejdet på Baltic Pipe-gasledningen.

Allerede om aftenen forsøgte man at reparere vandledningen, men det har vist sig sværere end som så, og ved midnat måtte man opgive. Dels er bruddet sket under vejen, dels leder man efter et beskadiget T-stykke. Derfor arbejder folk fra både Baltic Pipes underleverandør Nordkysten og Dansk Vandteknik netop nu på højtryk på stedet.

- Lige nu har vi lukket helt ned for vandet, men fredag morgen mellem klokken 6 og til lidt i 9 var der midlertidigt åbnet, så folk i omkring 75 procent af området havde mulighed for at tappe vand til resten af dagen. Resten har stået helt uden vand, men folk har været gode til at hjælpe hinanden, blandt andet gennem forskellige Facebook-grupper, fortæller Svend Erik Hansen, bestyrelsesmedlem i Everdrup Vandværk.

Vandvogn Her til formiddag ankommer en vandvogn, som bliver placeret ved forsamlingshuset, så borgerne har mulighed for at tappe vand der. Det har også været muligt at tappe vand ved både vandværket og klubhuset.

- Beredskabsstyrelsen hjælper også med en vandbeholder, så der kan komme vand ud til de steder, hvor der er dyrehold. Jeg er sikker på, vi nok skal få fundet fejlen i dag, og ellers må der komme en midlertidig løsning - vand til forbrugerne er vores højeste prioritet, siger Ole Thestrup Schmidt, bestyrelsesformand i Everdrup Vandværk.

Baltic Pipe går ikke alene igennem Everdrup. Det er også her, der bygges en kompressorstation til det store projekt.

Det er den del af landsbyen, der ligger på den anden side af motorvejsbroen, som har været uden vand siden torsdag eftermiddag. Resten af området havde mulighed for at tappe i eget hjem i morgentimerne fredag. Foto: Esben Thoby

