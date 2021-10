Fra venstre organist Christian Kampmann, kunstmaler Thomas Kluge og Ole B. Olesen fra Wroblewskis fond under ophængning af fløjdørslågerne. Arkivfoto: Anita Corpas

Send til din ven. X Artiklen: Ballade om »Bebudelsen« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ballade om »Bebudelsen«

Næstved - 14. oktober 2021 kl. 04:42 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

sct. peders kirke: Menighedsrådet i Sct. Peders Kirke har indledt en dialog med kunstmaler Thomas Kluge, oplyser formand for menighedsrådet Lene Cortz.

Rådet behandlede tirsdag aften endnu engang deres krav om guldkanter på de fløjdørslåger, som Thomas Kluge har malet til kirken.

Bag beslutningen står et enigt menighedsråd om at holde fast i kravet om guldkanter, siger Lene Cortz kortfattet og afviser at udtale sig mere i sagen.

Mere diktat end dialog

Imidlertid erfarer Sjællandske, at menighedsrådet umiddelbart har sendt et ultimatum, hvor de forlanger, at enten kommer der guldkanter på malerierne eller også sendes malerierne tilbage til Wroblewskis fond, der har bidraget med 0,5 millioner kroner til udsmykningen af orgellågerne.

Thomas Kluge bekræfter overfor avisen, at menighedsrådet har sendt et ultimatum.

- Det føles lidt mere som et diktat end en dialog. Det er jeg rystet over, siger han og har for nuværende ikke yderlige kommentarer.

- Jeg vil gerne vente indtil, at jeg har vendt udviklingen med mine advokater, pointerer Thomas Kluge.

Lågerne pilles ned

Sagen tog sin begyndelse i august, da der opstod opstået strid mellem Kluge og orgeludvalget, efter at organist Christian Kampmann Larsen bad den lokale maler om at farvelægge Kluges maleri med guld langs kanten. Det opfattede kunstneren som en krænkelse af sin ophavsret, hvilket førte til, at de festligheder, der i overværelse af biskop Peter Fischer Møller, skulle have ført til afsløring af orgellågerne blev aflyst.

Lågerne er pillet ned og afventer nu sin fremtid.

Ikke inhabil

Organisten, der har forlangt guldet på kanterne, deltog som medlem af menighedsrådet i rådets endelige beslutning tirsdag aften.

Imidlertid anser formanden for menighedsrådet Lene Cortz ikke, at organisten er inhabil i sagen.

Christian Kampmann har ikke ønsket at kommentere på hverken krav om guld eller sin rolle i sagen overfor avisen.

Himlen åbner sig

Thomas Kluge har tidligere givet udtryk for, at brugen af ægte guld ikke harmonerer med hans værker.

- Brugen af guld forandrer farverne og ødelægger udtrykket og hele billedet, sagde Thomas Kluge i sommer og forklarede, at han aldrig anvender guld i sine malerier.

I forbindelse med malerierne til Sct. Peders Kirke har det været en bunden opgave, som Thomas Kluge forud har beskrevet for menighedsrådet, og som de efterfølgende har accepteret.

Under ophængning af værkerne i august fortæller Thomas Kluge, at ideen bag billederne illustrerer fortællingen om "Bebudelsen", hvor Jomfru Maria får at vide, at hun skal bære Guds Søn.

Billederne er derfor udtrykt for dét øjeblik, hvor der er en direkte forbindelse mellem den jordiske kvinde og den himmelske guddommelighed.

Billedet viser, at Maria kigger op og skuer mod det guddommelige. Dét blik skal ikke begrænses af guldkanter, har kunstneren tidligere forklaret.

Arbejdet med orgellågerne er støttet af blandt andet Johan Otto Wroblewskis Fond med ca en halv million kroner og afslutter det enorme restaureringsarbejde af svaleredeorglet i kirken over flere år til en samlet sum af 4,5 millioner kroner.