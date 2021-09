Ballade i blå blok: K-kandidat melder sig ud af partiet

Se billedserie Michael Lancaster, der stillede op for De Konservative, har trukket sig og meldt sig ud af partiet.Privatfoto

Næstved - 01. september 2021 kl. 20:19 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Michael Lancaster er fortid hos De Konservative. Han har meldt sig ud af partiet og stiller dermed ikke op for De Konservative ved det kommende kommunalvalg, hvor han ellers stod på listen som kandidat nummer 20.

- Jeg har meldt mig ud for ikke at skade partiet, men jeg er godt træt af måden det er sket på. Det er de rene mafia-metoder, der er blevet brugt mod mig, fortæller den 72-årige dykkerinstruktør til Sjællandske.

Balladen begynder på Facebook - i gruppen »Næstved Lokalpolitiske Debatgruppe«, der tæller næsten 800 drevne debattører og lokalpolitisk interesserede borgere.

Krigsveteran får en sviner

Her præsenterede Nye Borgerlige deres nye byrådskandidat Kasper Schneider, en 37-årig familiefar og tidligere Afghanistan-veteran, der fortæller om sine holdninger til situationen i Afghanistan overfor medlemmerne af debatgruppen.

Det får Michael Lancaster til tasterne, hvor han med en enkelt sætning betegnede krigsveteranen sådan her:

»En ligegyldig opportunist.«

Den sætning fik Lars Erik Clausen til at gribe telefonen. Han er lokalformand for Nye Borgerlige i Næstved og fandt kommentaren nedladende og krænkende, da Nye Borgerlige og Konservative har indgået valgforbund med det formål at få Socialdemokraterne vippet ud af borgmesterkontoret i Teatergade.

- Jeg ringede til De Konservatives borgmesterkandidat Rune Kristensen og fortalte ham, at det var dårlig stil. Vi har indgået valgforbund så vi går ikke efter hinanden. Det er aftalen, fortæller Lars Erik Clausen.

Enden på det hele bliver at formanden for De Konservative i Næstved-kredsen Jesper Gleitze Nielsen tager kontakt til Michael Lancaster og beder ham om at fjerne kommentaren på Facebook. Det sker og dermed burde sagen være ude af verden. Men ikke for Michael Lancaster. Han er vred over måden det er gjort på og har derfor forladt partiet og trukket sit kandidatur.

- Hvad Kasper Schneider mener om situationen i Afghanistan har jo intet med lokalpolitik at gøre og hører ikke hjemme i et lokalpolitisk forum. Derfor skrev jeg det jeg skrev. Men jeg er uendelig træt af måden det er gjort på. Nye Borgerliges borgmesterkandidat Githa Nelander er gået mig bag ryggen og har brugt rene mafia-metoder mod mig, hævder Michael Lancaster.

Storm i et glas vand

Githa Nelander er forbløffet over beskyldningerne og betegner sagen som en storm i et glas vand.

- Jeg har intet foretaget mig og jeg synes vi har et rigtigt godt samarbejde med De Konservative, siger Githa Nelander.

Nøjagtig samme kommentar leverer den konservative kredsformand Jesper Gleitze Nielsen.

- Jeg vil gerne sige så lidt som muligt om den her sag. Det er noget rigtig lort, men det skal ikke ødelægge sammenholdet i blå blok, så jeg vælger også at kalde sagen for en storm i et glas vand.

Michael Lancaster, der nu er fortid hos De Konservative, har tidligere forladt partiet i vrede. Det skete også i 2010, hvor Lancaster sammen med sin hustru forlod partiet i utilfredshed med, at kandidaten Evals Gruevski, der i flere år havde irriteret den lokale vælgerforening med særstandpunkter om at Region Sjællands nye supersygehus skulle placeres i Rønnede, blev taget til nåde og fik lov at kandidere for partiets lokalafdeling i Køge.

- Når man sidder som bestyrelsesmedlem og generalforsamlingen træffer en beslutning om at ekskludere et medlem, og beslutningen ændres af en anden vælgerforening, så føler jeg, at det er en grov tilsidesættelse af medlemmerne, lød det dengang fra Michael Lancaster, som nu igen forlader partiet, der står til stor fremgang ved det kommende kommunalvalg den 16. november.