Balkan-forældre risikerer udvisning for grov vold mod deres børn

Næstved - 20. marts 2021 kl. 04:31 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

En 34-årig mand fra Serbien og hans to år ældre bosniske hustru magtede ikke engang at møde op, da Retten i Næstved skulle behandle en sag imod dem. De er begge tiltalt for både almindelig og grov vold mod deres sønner, der i dag er 11 og 13 år gamle.

Dommer, domsmænd, anklager og forsvarer mødte dog ikke helt forgæves, idet videoafhøringer af børnene blev afspillet i retten. Men mere kunne det ikke blive til. Sagen er udsat til senere på foråret, og moren og faren vil blive anholdt på forhånd, så man er sikre på, at de møder op denne gang.

Slået med grydeske Ifølge anklageskriftet, som Sjællandske har fået aktindsigt i, blev børnene udsat for vold i en periode fra omkring 2016 til 2020 på flere adresser i Næstved.

Begge forældre er tiltalt for flere gange at have slået børnene på kroppen med en grydeske, ligesom de gentagne gange blev slået med flad hånd på både kroppen og i hovedet.

Der er også nævnt en episode, hvor den yngste søn var 6 eller 7 år gammel, og han kom til at ødelægge et bordben. Der blev han slået to gange med flad hånd af faren og flere gange med flad hånd af moren.

Børn bor der stadig Den 36-årige mor er også tiltalt for at have slået det ældste barn med flad hånd på benet i forbindelse med en indkøbstur til Bilka.

For begge forældre gjaldt det, at den anden part var vidende om volden, som nogle gange blev overværet uden indgriben.

I anklageskriftet tages der forbehold for påstand om udvisning, ligesom der muligvis også kan komme en påstand om erstatning til de voldsramte børn.

Begge børn bor fortsat hjemme hos de tiltalte.

